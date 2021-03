Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Fehler beim Fahrstreifenwechsel und anschließende Unfallflucht (16.03.2021)

Singen am Hohentwiel (ots)

Über 1.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in der Ekkehardstraße ereignet hat. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleinwagens fuhr rechts an einer 22-jährigen Smart-Fahrerin vorbei und streifte beim anschließenden Fahrstreifenwechsel deren Wagen. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

