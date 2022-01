Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht schrottreifen Schrottsammler aus dem Verkehr - Wülfrath - 2201122

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag (22. Januar 2022) hat die Polizei in Wülfrath einen völlig desolaten Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 11:30 Uhr war den Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann im Rahmen ihrer allgemeinen Verkehrskontrollen ein roter Klein-Lkw aufgefallen, der in Wülfrath über die Asbrucher Straße unterwegs war. Schon von weitem konnten die Polizeibeamten hierbei erkennen, dass der Wagen, welcher zum Schrottsammeln eingesetzt wurde, augenscheinlich selbst in einem völlig maroden Zustand war. So war die Stoßstange komplett durchgerostet und auch die Heckbeleuchtung war defekt.

Der Fahrer des Wagens, ein in Wuppertal gemeldeter Skandinavier, musste seinen Transporter dann auch einer TÜV-Prüfstelle in Haan vorführen, wo die festgestellten Mängel beweissicher dokumentiert wurden. Hierbei wurden dann auch insgesamt 33 Mängel festgestellt, von denen 27 als "erheblich" eingestuft wurden - hierbei handelte es sich insbesondere um Korrosionsschäden, die zu einer sofortigen Untersagung der Weiterfahrt sowie der Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens führten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell