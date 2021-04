Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Feudenheim:

Die Polizei sucht dringend Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 19.15 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 53-jähriger Mann mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand abgestellten Wohnmobil. Er stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Verletzte wurde nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungsfahrzeug in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich beim Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621-174-4222, zu melden.

