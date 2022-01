Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei suchte per Hubschrauber nach vermisstem Senior - Velbert

Essen - 2201120

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntag (23. Januar 2022) hat die Polizei in Velbert und Essen nach einem aus einem Seniorenheim vermisst gemeldeten 83-jährigen Mann gesucht. Glücklicherweise konnte der Senior gegen Mitternacht in Essen wohlbehalten angetroffen werden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 13:30 Uhr hatten sich Mitarbeiterinnen eines Seniorenzentrums in Velbert telefonisch bei der Polizei gemeldet, weil sie einen ihrer Bewohner nicht mehr auffinden konnten. Letztmalig gesehen hatten sie den Mann eine halbe Stunde zuvor in seinem Zimmer. Eine eigene Absuche hatte nicht zum Antreffen des Seniors geführt, der bereits in der vergangenen Woche einen größeren Sucheinsatz ausgelöst hatte.

Da der demente Mann als zeitlich und räumlich nicht orientiert beschrieben wurde, leitete die Polizei sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein, bei der zunächst ein Personenspürhund ("Mantrailer") und im späteren Verlauf auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden. Zudem wurde auch der örtliche Personennahverkehr um Mithilfe bei der Suche gebeten und die Suche auch bis nach Essen ausgeweitet.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei ihre Suchmaßnahmen gegen Mitternacht dann erfolgreich einstellen, nachdem Kräfte der Essener Polizei den Mann dort wohlbehalten angetroffen hatten. Anschließend wurde er zurück in sein Seniorenheim gebracht. Die Kreispolizeibehörde Mettmann bedankt sich bei allen, die an der Suche nach dem Mann beteiligt waren.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell