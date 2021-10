Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Auto gerät in Flammen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (21. Oktober 2021) ist gegen 5:45 Uhr auf der Fritz-Huhnen-Straße ein parkender VW in Flammen aufgegangen. Zeugen hörten zuvor mehrere dumpfe Knall-Geräusche und alarmierten die Feuerwehr. Die Beamten haben den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand sind zudem zwei parkende Autos beschädigt worden, die neben dem VW standen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (427)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell