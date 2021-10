Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Frau auf Dionysiusplatz beraubt - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (20. Oktober 2021) gegen 23:40 Uhr hat ein Mann auf dem Dionysiusplatz eine Frau von hinten angegriffen, sie zu Boden gerissen und geschlagen. Der Täter hat erfolglos versucht, ihr die Umhängetasche zu entreißen, konnte sich allerdings ihres Smartphones bemächtigen und die Flucht ergreifen. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Mann flüchtete in Richtung Breite Straße. Er ist rund 35 Jahre alt, schlank und hatte einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke, einer hellen Jogginghose und dunklen Sportschuhen. Insgesamt machte er einen ungepflegten Eindruck. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (424)

