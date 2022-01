Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher klauen Autoschlüssel aus Wohnhaus und anschließend Mercedes: Kripo sucht Zeugen in Burghasungen

Kassel (ots)

Zierenberg-Burghasungen (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in Burghasungen in ein Haus eingebrochen und haben dort unter anderem den Schlüssel für einen Mercedes erbeutet. Anschließend nutzten sie den Fahrzeugschlüssel, um auch die schwarze C-Klasse, die vor dem Haus in der Garageneinfahrt stand, zu stehlen. Die Fahndung nach dem Mercedes, Baujahr 2016, im Wert von ca. 30.000 Euro, der anthrazitfarbene AMG-Felgen hat, verlief bislang ohne Erfolg. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Wie die am heutigen Dienstagmorgen zum Tatort in der Ludwig-Müller-Straße gerufenen Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, waren die Täter im Laufe der Nacht über die Terrassentür in das Wohnhaus eingebrochen. Dort hatten sie die Schlüssel für den Mercedes erbeutet und damit anschließend auch das Auto selbst gestohlen. Die anwesenden Bewohner hatten von dem Einbruch selbst nichts mitbekommen. Jedoch war einem von ihnen gegen 1 Uhr zufällig aufgefallen, dass das Licht des Bewegungsmelders vor dem Haus an war. Da sie am nächsten Morgen den Einbruch und den Diebstahl des Autos feststellen mussten, wird vermutet, dass die Täter den Bewegungsmelder ausgelöst hatten.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell