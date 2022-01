Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Interesse an Büchern und Kassetten vorgetäuscht: Kasseler Kripo sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Kassel-Philippinenhof/Warteberg:

Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am gestrigen Montagmorgen eine hochbetagte Frau im Kasseler Stadtteil Philippinenhof/Warteberg. Unter dem Vorwand, sich für alte Bücher und Kassetten zu interessieren, hatte sich ein Mann Zutritt zu dem Haus des Opfers verschafft. Während die Seniorin ihm dort verschiedene Sachen zeigte, schlich sich offenbar mindestens ein Komplize durch die angelehnte Tür in das Haus und stahl Geld, Sparbücher und Schmuckstücke. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben.

Der Mann hatte gegen 10 Uhr an dem Haus in der Straße "An der alten Warte" geklingelt und die Seniorin gefragt, ob sie alte Bücher und Kassetten abzugeben hat. Daraufhin ließ sie den Unbekannten herein und zeigte ihm einige Sachen im Obergeschoss des Hauses. Nachdem der vermeintliche Interessent gegangen war, bemerkte die hochbetagte Frau, dass sie bestohlen worden war. Eine Beschreibung des unbekannten Täters und der Komplizen liegt bislang nicht vor.

Zeugen, die den zuständigen Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise auf die Trickdiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

