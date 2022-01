Polizei Mettmann

POL-ME: Aufgefahren und schwer verletzt (Heiligenhaus) -2201119-

Mettmann (ots)

Am 21.01.22 kam es gegen 13:00 Uhr in Heiligenhaus auf der Höseler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Eine 16-jährige Heiligenhauserin befuhr mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Höseler Straße aus Heiligenhaus kommend in Richtung Ratingen. Direkt vor ihr fuhr ein 23-jähriger Mann aus Gladbeck mit einem Liefer- und Lastkraftwagen der Marke Iveco. Als dieser verkehrsbedingt bremsen musste, gelang es der jungen Zweiradfahrerin nicht ihr Fahrzeug ebenfalls ausreichend abzubremsen, so dass es zum Auffahrunfall kam. Die 16-Jährige wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste.

Der Gesamtsachschaden wird auf unter 10.000,- Euro geschätzt.

