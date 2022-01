Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht maroden Lkw aus dem Verkehr - Ratingen - 2201116

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, zogen Experten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann auf der Düsseldorfer Straße in Ratingen einen maroden Lkw aus dem Verkehr.

Das war geschehen:

Gegen 13:30 Uhr fiel den Beamten des Verkehrsdienstes ein Ford Transit auf, welcher die Düsseldorfer Straße in Ratingen befuhr. Die Experten stoppten in Höhe der Einmündung des Europaringes das Fahrzeug und überprüften den Klein-Lkw. Schon bei einer ersten Inaugenscheinnahme fiel den Beamten eine deutlich erkennbare Durchrostung der Schweller auf, so dass sie sich dazu entschlossen, dass Fahrzeug einer eingehenden Untersuchung bei einer Prüfstelle zu unterziehen.

Ein Sachverständiger stellte bei einer genauen Kontrolle dann insgesamt 21 Mängel an dem Fahrzeug fest, wobei 19 Mängel als "erheblich" und einer sogar als "verkehrsunsicher" eingestuft wurden. Nicht nur die Durchrostungen des Rahmens und der Schweller wurden von dem Sachverständigen als höchst problematisch angesehen, insbesondere die marode Bremse der Hinterachse war für die sofortige Stilllegung des Fahrzeuges verantwortlich.

Die Beamten untersagten dem 28-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt und den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie einen Eintrag in das Flensburger Fahreignungsregister zur Folge haben wird.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell