Polizei Mettmann

POL-ME: Motorräder aus Tiefgaragen entwendet - Langenfeld

Erkrath - 2201115

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat in den vergangenen Tagen zwei Diebstähle von Motorrädern registriert. Sowohl in Langenfeld als auch in Erkrath verschafften sich bislang noch unbekannte Täter dazu Zugang in die Sammeltiefgaragen von Mehrfamilienhäusern.

In Langenfeld stellte am Donnerstagabend (20. Januar 2022) der Halter einer grünen Kawasaki Ninja fest, dass sein Motorrad aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Straße "In den Griesen" von Unbekannten entwendet worden war. Der Halter hatte seine Maschine letztmalig am Samstag (15. Januar 2022) auf dem Stellplatz in der durch ein Rolltor gesicherten Tiefgarage gesehen und dieses dort mittels eines Speichenschlosses gesichert. Der Wert der im April 2021 erstmals zugelassen Kawasaki wird auf knapp 8.000 Euro geschätzt.

Auch in Erkrath drangen noch unbekannte Täter in eine Sammeltiefgarage eines Mehrfamilienhauses ein - hier an der Winckelmannstraße in Hochdahl. Hier hatte ebenfalls am Donnerstagabend der Halter einer Suzuki GSX- R1000 festgestellt, dass seine Maschine nicht mehr auf ihrem Stellplatz in der Tiefgarage stand. Der Zeitwert der 17 Jahre alten Suzuki wird auf eine Summe von knapp 4.000 Euro geschätzt. Letztmalig gesehen hatte der Fahrer das Motorrad am Freitag (14. Januar 2022).

Konkrete Hinweise auf einen möglichen Tatzusammenhang der beiden Motorraddiebstähle liegen der Polizei aktuell nicht vor. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei jedoch davon aus, dass die Motorräder jeweils in Transporter geladen wurden und nicht auf den Maschinen selbst die Flucht von den Tatorten ergriffen wurde.

Die Polizei hat beide Motorräder zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet bei ihren Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Diese nehmen die Polizeiwachen in Langenfeld (Rufnummer 02173 288-6310) und Erkrath (Rufnummer 02104 9480-6450) jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell