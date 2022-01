Polizei Mettmann

POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugin - Polizei zieht stark alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Verkehr - Hilden - 2201112

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag (20. Januar 2022) konnte die Polizei Hilden, dank einer aufmerksamen Zeugin, die Fahrt eines stark alkoholisierten 59-jährigen Düsseldorfers stoppen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Das war geschehen:

Gegen 11:45 Uhr informierte eine 54-jährige Hildenerin die Polizei, nachdem ein augenscheinlich alkoholisierter Mann in einem Getränkemarkt an der Düsseldorfer Straße in Hilden augenscheinlich alkoholisiert eine Flasche Vodka erworben und sich anschließend mit einem silberfarbenen Mercedes über die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf entfernt hatte. Die Zeugin gab an, dass der Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. trotz eines Mund-Nasen-Schutzes, deutlich feststellbar gewesen sei.

Die Beamten leiteten unmittelbar eine Nahbereichsfahndung nach dem augenscheinlich alkoholisierten Fahrzeugführer ein und konnten das Fahrzeug schließlich auf der Stralsunder Straße in Düsseldorf antreffen und stoppen. Der Fahrer, ein 59-jähriger Düsseldorfer, gab den Konsum von Alkohol vor Fahrtantritt zu. Er wies im Rahmen einer ersten Befragung deutliche Ausfallerscheinungen auf und musste sich mehrfach stützen, um das Gleichgewicht zu bewahren. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,4 Promille (1,2 mg/l) auffallend positiv.

Zur weiteren Beweisführung wurde der Düsseldorfer zur Polizeiwache Hilden gebracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Sie untersagten ihm, bis auf weiteres, das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell