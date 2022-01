Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Arbeitsreicher Start ins Wochenende für die Feuerwehr Velbert

Velbert (ots)

Der heutige Samstag, 22.01.2022, brachte der Feuerwehr Velbert einiges an Arbeit.

Um 06.00 Uhr ertönte der erste Alarm des Tages. Die hauptamtliche Wache wurde zu einem PKW-Brand am Wordenbecker Weg nach Velbert-Birth entsendet. Bei Eintreffen stand das Fahrzeug im Vollbrand, konnte aber zügig mittels Schnellangriffsleitung und Schaumpistole von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht werden.

Um 09.59 Uhr wurde die hauptamtliche Wache zusammen mit dem Rettungsdienst der Stadt Velbert zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Tür in die Hohenbruchstraße nach Neviges alarmiert. Die Tür konnte jedoch vor Eintreffen der Feuerwehr geöffnet werden.

30 Minuten später wurden der Kreisleitstelle Mettmann dann erste Ölspuren im Stadtgebiet Velbert gemeldet. Die Abarbeitung sämtlicher Öleinsätze mit einer Gesamtlänge von über einem Kilometer in Velbert-Mitte, Langenberg und Neviges dauerte unter Mithilfe zahlreicher haupt- und ehrenamtlicher Einsatzkräfte und der technischen Betriebe Velbert mehr als 7 Stunden.

Die Umwelteinsätze wurden noch von zwei weiteren Alarmierungen begleitet.

Aufgrund eines telefonischen Notrufs wurden um 14.30 Uhr die hauptamtliche Wache sowie die beiden Löschzüge aus Velbert-Mitte mit dem Stichwort "Gewerbe groß" zur Burgstraße alarmiert. Unmittelbar nach dem Ausrücken teilte die Leitstelle den Einsatzkräften mit, dass sich in einem verrauchten Betriebsgebäude noch zwei Personen an unbekannter Stelle aufhalten sollten, die sich nicht selbstständig hätten befreien können.

Beim Eintreffen an der Burgstraße konnte schnell festgestellt werden, dass es an einem Schmelzofen zu einem Brand gekommen war der nach Angaben von Augenzeugen bereits gelöscht worden sei.

Die beiden vermissten Personen hatten sich zwischenzeitlich selbst aus dem Gebäude retten können, so dass durch die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten von einem Trupp unter Atemschutz und umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Nach 90 Minuten erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei.

Um 17.37 Uhr ertönten erneut die Funkmelder. Grund dafür war die Auslösung der Brandmeldeanlage am Stadion Velbert in der Bahnhofstraße.

Als die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte aus Velbert-Mitte an der Einsatzstelle ankamen wurde die ausgelöste Brandmeldelinie kontrolliert. Eine Auslöseursache konnte nicht ermittelt werden, so dass die Anlage nach 25 Minuten an den Objektverantwortlichen übergeben wurde.

Auch der Rettungsdienst hatte heute alle Hände voll zu tun - bis jetzt wurden 27 Einsätze gezählt.

Im #EinsatzfürVelbert waren heute neben der hauptamtlichen Wache auch die ehrenamtlichen Löschzüge aus Velbert-Mitte, Langenberg und Neviges sowie der Rettungsdienst und die technischen Betriebe der Stadt Velbert.

