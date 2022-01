Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunsichere Autos bei Kontrolle erwischt - Hilden/Velbert - 2201131

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde hat am Montag (24. Januar 2022) zwei schrottreife Fahrzeuge im Rahmen von zwei ortsunabhängigen Verkehrskontrollen in Hilden und Velbert aus dem Verkehr gezogen.

In Hilden kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes einen 36-jährigen Monheimer, der gegen 11.45 Uhr mit einem 18 Jahre alten Citroën Jumper auf der Düsseldorfer Straße unterwegs war. Der Fahrer war den Beamten bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen und konnte auch am Montag wieder keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Zudem wies der Jumper 28 Mängel auf.

In Velbert fiel Beamten des Verkehrsdienstes fast zeitgleich gegen 11.30 Uhr ein 20 Jahre alter Ford Galaxy auf der Bahnhofstraße auf. Das Fahrzeug war in einem derartig desolaten Zustand, dass der 56-jährige Velberter, der am Steuer saß, es überhaupt nicht mehr hätte bewegen dürfen. Die Polizei stellte drei verkehrsunsichere Mängel sowie 22 erhebliche Mängel fest.

Auf beide Fahrer kommen ein hohes Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg zu. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell