Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkener Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Hilden - 2201130

Mettmann (ots)

Ein 61-jähriger Mann aus Langenfeld ist bei einem Alleinunfall am Montag (24. Januar 2022) in Hilden mit seinem Pedelec gestürzt und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann zuvor erhebliche Mengen Alkohol getrunken.

Das war geschehen:

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte gegen 13.30 Uhr einen verunfallten Pedelec-Fahrer, der schwer verletzt auf der Fahrbahn der Pestalozzistraße in Hilden lag. Der Ersthelfer verständigte sofort die Rettungskräfte, die schnell vor Ort waren. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Der 61-Jährige wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. An dem Pedelec entstand ein geringer Sachschaden von rund 100 Euro. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

