Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zigarettenautomat aufgebrochen - ein Täter festgenommen

Hamm-Herringen (ots)

Nach einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten auf der Herringer Heide flüchteten am Mittwoch, 29. Dezember, gegen 1.30 Uhr, zwei Männer vor der Polizei - ein 19-jähriger Hammer wurde festgenommen, sein Komplize ist flüchtig. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, als er ein lautes Knacken von einem Zigarettenautomaten in der Nähe der Carlo-Schmid-Straße wahrgenommen hat. Wenige Minuten später traf die Polizei ein und zwei Männer flüchteten zu Fuß und ohne Beute in unterschiedliche Richtungen vom Tatort. Ein 19-jähriger Hammer konnte von den Einsatzkräften auf der August-Bebel-Straße eingeholt und festgenommen werden - der polizeibekannte Mann wurde auf die Wache gebracht. Sein Komplize ist weiter flüchtig. Er war bekleidet mit einer hellen Weste und einer dunklen Hose. Auffällig: Die beiden Personen haben sich bereits am Vorabend, gegen 22 Uhr, an dem Automaten aufgehalten. Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden.(mg)

