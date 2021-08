Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Nach Verkehrsunfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Gaggenau, Ottenau (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochmorgen in der Ebersteinstraße, in der Nähe eines Blumengeschäfts und einer Apotheke, ereignete. Eine 22-jährige Fiat-Lenkerin war gegen 08:30 Uhr mit ihrem Wagen auf genannter Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs, als ihr ein grauer Kleinwagen an der Kreuzung zur Beethovenstraße die Vorfahrt nahm und im Kreuzungsbereich wendete. Bei diesem Manöver blieb der Seat mit dem Stoßfänger am Fiat hängen und beschädigte diesen, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich darauf unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer oder dem grauen Seat mit Rastatter Kennzeichen machen können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzten.

