Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Skoda-Fahrer die L1054 von Oberrot in Richtung Rosengarten. Auf gerader Strecke kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen Stein. Sein Pkw überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Der 35-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der Fahrzeuglenker deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und er muss nun mit weiteren strafrechtlichen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell