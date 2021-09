Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Telefonbetrüger gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.09.) gegen 15:00 Uhr erhielt ein 54-jähriger Leichlinger einen Anruf von einem vermeintlichen Microsoft- Mitarbeiter, der darauf drängte diverse Updates auf seinem PC zu installieren. Nach der Übermittlung einiger TAN-Nummern an den Anrufer wurde das Telefonat beendet und der Geschädigte stellte fest, dass insgesamt mehrere tausend Euro von seinem Konto abgebucht wurden. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Die Polizei RheinBerg appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger: Geben Sie Ihre persönlichen Daten nicht an Fremde heraus. Die Firma Microsoft wird Sie niemals telefonisch kontaktieren und private Daten von Ihnen fordern. Sollten Sie den Verdacht hegen, dass Betrüger am Telefon sind, beenden Sie das Gespräch unverzüglich. Wie Sie Ihr Internet sicherer machen und sich besser vor Betrügern und Hackern schützen können, erfahren Sie auf unserer Seite www.mach-dein-passwort-stark.de.(ch)

