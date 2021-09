Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Wer kennt diese Männer? - Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall im Juni 2020

Bergisch Gladbach (ots)

Im Juni vergangenen Jahres (20.06.) überfielen unbekannte Täter gegen 18:45 Uhr eine Tankstelle auf der Leverkusener Straße in Schildgen. Die Täter bedrohten den Kassierer mit einer Waffe, entleerten die Kasse und verprügelten den Kassierer im Anschluss, damit dieser den Tresor öffnet. Anschließend flüchteten sie in einem silbergrauen Ford Mondeo, in dem ein weiterer Täter wartete (die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/4630938).

Da die Täter weiterhin auf der Flucht sind, hat die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer kennt die beiden Täter oder kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise bitte an 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis