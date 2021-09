Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Trickdieb täuscht Rohrbruch vor - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.09.) zwischen 15:00 und 15:30 Uhr ereignete sich ein Diebstahl in der Borngasse in Paffrath.

Nachdem die 77-jährige Geschädigte einer unbekannten Person auf Grund eines vermeintlichen Rohrbruchs Zutritt zu ihrer Wohnung gewährte, befand sie sich in der darauffolgende Zeit über alleine in ihrem Badezimmer. Unbemerkt verschaffte sich der Täter Zutritt zum angrenzenden Schlafzimmer und stahl Schmuck im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro.

Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl zwar zu spät, konnte den Täter allerdings wie folgt beschreiben: männlich, circa 30-40 Jahre alt, circa 1,70m groß, schlank, dunkler Hauttyp, dunkle kurze Haare.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 .(ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell