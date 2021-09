Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Versuchter Raub eines Hundewelpen - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochabend (01.09.) gegen 19:40 Uhr kam es in der Schillerstraße zu einem versuchten Raub eines Hundewelpen, als sich der Geschädigte mit einem unbekannten Kaufinteressenten am Busbahnhof in Leichlingen traf.

Der 47-jährige Geschädigte gab an, zuvor von dem Täter auf ein entsprechendes Inserat kontaktiert worden zu sein, um einen Kauf und die Übergabe des Welpen zu vereinbaren.

Als es kurz darauf jedoch zu einem persönlichen Gespräch mit dem bislang unbekannten Mann kam, stellte sich die Situation als zunehmend merkwürdig heraus. Der Geschädigte wurde aufgefordert, den Hund herauszugeben und als dieser dem nicht nachkam, versuchte der Unbekannte den Hund zu rauben, indem er ein Messer aus dem Hosenbund zog und damit den Geschädigten bedrohte.

Dieser flüchtete mitsamt dem Hundewelpen in den in der Nähe befindlichen Kiosk. Der Versuch, ein Foto vom unbekannten Täter zu machen scheiterte - der Unbekannte floh in Richtung Ludger-Kühler-Straße.

Der Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: Circa 16-19 Jahre alt, circa 1,70m groß, blonde, lockige Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes ballonartiges Basecap, eine hellblaue Jeanshose, weiße Sportschuhe und eine weiße Joggingjacke.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell