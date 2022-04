Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Feuerwehreinsatz - Reifen durch ausgelegte Schrauben beschädigt - Auto mutwillig beschädigt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 11:10 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren in stadteinwärtiger Richtung einen in der Schönbühlstraße geparkten Ford Transit und fuhr danach weiter. Der Schaden am Kastenwagen wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

In der Nacht auf Mittwoch gegen 3 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften in die Dammstraße aus. Ein Anwohner hatte einen Kellerbrand in einem Wohnhaus mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine batteriebetriebene Stehlampe einen Schwelbrand verursacht hatte, dieser war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits durch Anwohner gelöscht worden. Zwei Personen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, wurden vor Ort aber wieder entlassen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Winnenden: Reifen durch ausgelegte Schrauben beschädigt - Zeugen gesucht

Durch einen bislang unbekannten Täter wurden in den vergangenen zwei Monaten mehrfach Schrauben im Bereich der Backnanger Straße auf der Fahrbahn verteilt, sodass mehrere Auto- und Fahrradreifen hierdurch beschädigt wurden. Da es sich in allen Fällen um dieselben ca. 2 cm langen schwarzen Schrauben handelte, wird davon ausgegangen, dass diese vorsätzlich an der Örtlichkeit ausgelegt wurden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Auto mutwillig beschädigt

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Täter den Frontscheibenwischer eines BMW, der in der Uhlandstraße abgestellt war. Bei der Tat wurde zudem der Lack der Motorhaube beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Welzheim: 5000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits am Montag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen am Kirchplatz abgestellten Mercedes und fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Mercedes wurde im Bereich des Kotflügels vorne links beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Urbach: Mehrere Pkw durch Lkw beschädigt

Ein 67 Jahre alter Lkw-Fahrer beschädigte am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr im Bereich der Kapffstraße / Eberhardstraße und Gaisbergstraße insgesamt fünf geparkte Pkw, ein Verkehrsschild, eine Gartenmauer und einen Gartenzaun und verließ anschließend die Unfallstelle. Er wurde allerdings kurz darauf im Bereich eines nahe gelegenen Kreisverkehrs von anderen Verkehrsteilnehmern angehalten. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Mann auf den Konsum von Alkohol oder sonstigen berauschenden Mitteln überprüft, die Tests verliefen negativ. Da sich der Verdacht auf eine medizinische Ursache ergab, wurde der Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigem Kenntnisstand beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 75.000 Euro. Zeugen des Vorfalls sowie evtl. weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Allmersbach im Tal: Unfallflucht

Vermutlich ein Fahrer eines Pritschen-Lkw stieß am Dienstag in der Schorndorfer Straße beim Rangieren gegen einen dort parkenden Pkw Renault Scenic und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher und hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 13 Uhr und 19.45 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 11.25 Uhr stieß ein Mercedes-Fahrer gegen einen parkenden Pkw Seat Ibiza und beschädigte diesen. Der Verursacher hatte noch Blickkontakt zu der im Fahrzeug sitzenden Seat-Fahrerin, fuhr aber trotzdem weg ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise auf den geflüchteten Mercedes geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell