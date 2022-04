Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Reifen zerstochen - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Gegen Schutzplanke gefahren

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

In der Nacht zum Mittwoch wurde in einer Halle am Berliner Platz die Scheibe eines doppelverglasten Fensters beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Spraitbach: Gegen Schutzplanke gefahren

Aufgrund Unachtsamkeit kam am Dienstag, gegen 14:50 Uhr, eine 30-Jährige mit ihrem Seat-Ibiza in einem Kurvenbereich auf der B298 nach rechts an den Bordstein und streifte in der Folge die dortige Schutzplanke. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstag 31.03., 07:00 Uhr bis Freitag 01.04.22, 15 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Hauffstraße, auf einem dortigen Parkplatz, abgestellten Mini-Cooper eines 57-Jährigen. Dabei hinterließ der Unfallverursacher einen Schaden von 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

An einem PKW, der zwischen Dienstagnachmittag, 17:30 Uhr und Mittwochfrüh, 7 Uhr, auf einem Parkplatz in der Klarenbergstraße geparkt war, wurden die beiden Hinterreifen zerstochen. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell