Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Senior spricht Kind an

Durch einen Zeugen konnte der Vorfall schnell geklärt werden.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5164257), reagierte am Freitag ein Junge auf das Ansprechen eines Fremden in Nenningen richtig. Die vom Polizeiposten Donzdorf geführten Ermittlungen führten zu einem Zeugen. Der besitzt in der Friedhofstraße ein Gartengrundstück. Der Senior konnte dort in den vergangenen Tagen vermehrt Kinder feststellen. Die brachte er mit unberechtigten Grundstückbetretungen in Verbindung und sprach deshalb den Jungen aus seinem Fahrzeug heraus an.

Hinweis der Polizei: Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsberechtigten. Wenn Ihr Kind davon erzählt, von einem Fremden angesprochen worden zu sein, sollten Sie Folgendes beachten:

- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. - Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Notruf 110 erreichen Sie die Polizei rund um die Uhr. - Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. - Eltern können Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. Realitätsnahe Rollenspiele sollten aber auf jeden Fall vermieden werden, um Kinder nicht unnötig zu ängstigen.

Zur Vorbeugung:

Halten Sie Ihr Kind zur Pünktlichkeit an! Treffen Sie Absprachen! Halten Sie ebenfalls getroffene Absprachen ein, denn ein Kind lernt von seinem Vorbild. Erklären Sie Ihrem Kind, wohin Sie gehen und wann Sie zurückkehren. Ihr Kind muss wissen, wo es Sie erreichen kann.

Schicken Sie Ihr Kind - wenn möglich - in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Der Zusammenhalt der Gruppe wirkt abschreckend auf potenzielle Täter und stärkt das Selbstbewusstsein Ihrer Kinder.

Vereinbaren Sie gemeinsam mit Ihrem Kind so genannte "Rettungsinseln" auf dem Schulweg, an die sich Ihr Kind im Notfall wenden kann, z.B. ein Geschäft, eine Arztpraxis oder ein Mehrfamilienhaus, wo es klingeln und von dem Vorfall erzählen kann. Erfahrungen der Polizei zeigen, dass ein Täter sein Vorhaben aufgibt, wenn ein Kind z.B. durch Klingeln an einem Haus um Hilfe bittet.

Mehr Infos sowie ein Faltblatt dazu bietet die Polizei im Internet unter https://www.polizei-ulm.de/ansprechen-von-kindern/

++++0441093

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell