Nicht unbeobachtet blieb die Tat eines Jugendlichen am Dienstag in Heidenheim.

Gegen 15.30 Uhr befand sich der 16-Jährige in einem Geschäft in der Karlstraße. Dort steckte der Junge ein Spielzeug ein. Sein auffälliges Verhalten blieb nicht unbeobachtet. Ein Zeuge stellte ihn zur Rede und fand die Verpackung in der Tasche. Das Spielzeug hatte einen Wert von über 150 Euro. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu. Der Jugendliche wurde später seiner Mutter übergeben.

