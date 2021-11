Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Ski und Fahrradverleih

Oberhof (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 15:30 Uhr bis Samstagmorgen, 06:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Hotel in der Straße Am Harzwald in Oberhof ein. Die Täter entwendeten eine Registrierkasse sowie zwei E-Bikes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03681 369 224 zu melden.

