Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Von der Sonne geblendet

Bei Sachschaden blieb es am Dienstag bei einem Unfall in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr fuhr eine 51-Jährige in der Lindenstraße in Richtung Brückenstraße. Sie hatte mit ihrem Audi Vorfahrt. In der Panoramastraße fuhr der 86-jährige mit seinem Skoda. Die Sonne blendete ihn wohl und er übersah den bevorrechtigten VW. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen und es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

