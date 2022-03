Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Ohne Sicht überholt

Vor einer roten Ampel verursachte am Dienstag ein 26-Jähriger auf der B10 einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr fuhr ein Mercedes in Richtung Amstetten. Vor einer roten Baustellenampel an der Geislinger Steige verlangsamte dieser seine Geschwindigkeit. Das passte wohl einem dahinter fahrenden 26-Jährigen mit seinem Audi A3 nicht. Obwohl er den Verkehr nicht überblicken konnte, überholte er trotz einem bestehenden Überholverbot. An der roten Ampel stand bereits ein Audi A6. Den hatte der 26-Jährige zuvor wohl nicht wahrgenommen. Er stieß gegen den wartenden Audi A6 des 46-Jährigen. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden. Für sein Fahrverhalten muss er nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

+++++++ 0437677

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell