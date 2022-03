Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugen helfen: Unfallflucht geklärt

Richtig verhalten haben sich Zeugen am Montag nach einem Unfall in Heidenheim.

Ulm (ots)

Die 50 und 51 Jahre alten Männer hatten kurz nach 11.30 Uhr einen Unfall beobachtet. Ein Lkw mit Anhänger fuhr in der Giengener Straße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Ulmer Straße bog der Scania nach rechts ab. Dabei streifte der Anhänger den Mast einer Ampel und hatte diesen aus der Verankerung gerissen. Trotz des Schadens fuhr der Verursacher einfach weg. Die beiden Zeugen aber blieben. Sie notierten sich das Kennzeichen am Fahrzeug des Verursachers. Jetzt ermittelt die Polizei Heidenheim nach dem ausländischen Fahrer des Lkw. Der hat eine slowakische Zulassung. Der entstandene Schaden an der Verkehrseinrichtung beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugin. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer der beschädigten Sache nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

++++0436003

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

