Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch

Zwei Verdächtige festgenommen

Rhede (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde der Polizei gegen 00.40 Uhr ein Einbruch in eine Lagerhalle am Butenpaß gemeldet. Die Einbrecher hatten dazu eine Fensterscheibe eingeschlagen. Das Tatmittel, ein Stemmeisen, stellte die Polizei noch am Tatort sicher. Nach dem derzeitigen Stand wurde nichts entwendet - vermutlich hatten sich die Täter entdeckt gefühlt und waren geflüchtet. In der Nähe des Tatortes wurden Polizeibeamte auf einen mit zwei Personen besetzen Pkw aufmerksam. Der Fahrer wendete, als er den Streifenwagen entdeckte. Die Beamten hielten den Pkw an und kontrollierten die beiden Männer aus Apeldoorn/NL (50) und Deventer/NL (18). Die Männer verstrickten sich in Widersprüche und im Pkw fanden die Polizisten typisches Einbruchswerkzeug. Die Beamten nahmen die beiden Verdächtigen vorläufig fest. Diese sind bislang nicht geständig und wurden nach ihren Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Die Kripo in Bocholt bittet um weitere Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

