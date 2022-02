Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Tecklenburg (ots)

Eine Zeugin informierte die Polizei am Freitag über den Aufbruch eines Zigarettenautomaten an der Sundernstraße. Ersten Ermittlungen zufolge haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (17.02.22), 08.30 Uhr und Freitag (18.02.22), 14.15 Uhr den Automaten aufgebrochen. Sie hebelten den Automaten auf und entwendeten daraus offenbar mehrere Zigarettenschachteln. Ob auch Bargeld entwendet wurde, ist noch unklar. Die genaue Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei in Lengerich sucht weitere Zeugen und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

