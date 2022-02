Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Tankstelle

Lengerich (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (20.02.) gegen 02.49 Uhr in eine Tankstelle an der Tecklenburger Straße eingestiegen. Die Täter versuchten ersten Ermittlungen zufolge zunächst, die Glaseingangstür aufzuhebeln. Dies misslang ihnen jedoch. Daraufhin zerstörten sie die Scheibe der Tür und gelangten so in die Tankstelle. Dabei lösten sie einen optischen Alarm aus. Beute erlangten die Täter offenbar nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell