Isselburg (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich am Fenster des Kindergartens an der Binnenstraße zu schaffen, konnten dieses aber nicht öffnen. Der Einbruchsversuch trug sich in der Zeit von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstag, 12.30 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister ...

