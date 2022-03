Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bei Unfall schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Schwere Verletzungen haben die beiden Insassen eines Pkws am Dienstag bei einem Unfall in Stadtlohn erlitten. Ein 21-Jähriger hatte gegen 12.05 Uhr den Düwing Dyk aus Richtung Ahaus kommend befahren. In einer Linkskurve kam der Stadtlohner zu weit auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer wich einem anderen Fahrzeug aus, das ihm aus Richtung Stadtlohn entgegenkam. Dabei geriet sein Wagen ins Schleudern und kam von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer und sein 25 Jahre alter Beifahrer, ebenfalls aus Stadtlohn, kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

