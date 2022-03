Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der Hochfeldstraße

Bocholt (ots)

Am Dienstagabend stieg ein Autofahrer in seinen auf der Hochfeldstraße stehenden Pkw und schloss die Tür nicht unmittelbar. Ein anderer Pkw-Fahrer fuhr gegen die offen stehende Fahrertür und flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen eher kleinen Pkw mit BOH- oder BOR-Kennzeichen. Die Unterscheidungsbuchstaben lauten nach Angaben des Geschädigten "QS". Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

