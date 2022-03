Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Kindergarten scheitert

Isselburg (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich am Fenster des Kindergartens an der Binnenstraße zu schaffen, konnten dieses aber nicht öffnen. Der Einbruchsversuch trug sich in der Zeit von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstag, 12.30 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

