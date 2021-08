Polizei Bonn

POL-BN: Unbekannter entwendet Geldbörse in Waschsalon - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Durch die Veröffentlichung eines Fotos aus einer Überwachungskamera bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 der Bonner Polizei um Hinweise zu der Identität eines bislang unbekannten Mannes. Er soll am 05.06.2021 in einem Waschsalon in Bonn eine Geldbörse entwendet haben. Der Geschädigte hatte diese dort auf einer der Waschmaschinen abgelegt und vergessen.

Das Foto des Verdächtigen ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter folgendem Link abrufbar.

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bonn-unterschlagung-0

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK36.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell