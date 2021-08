Polizei Bonn

POL-BN: Mutmaßliche Einbrecher von Bewohnern überrascht - Polizei stellt eine Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung fest

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 26.08.2021 wurden zwei verdächtige Personen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses auf der Rheinstraße in Rüngsdorf beobachtet:

Gegen 15:00 Uhr nahm eine Bewohnerin verdächtige Geräusche im Bereich ihres Hauses wahr. Bei ihrer Nachschau entdeckte sie zwei Personen, die sich vor einem Balkon einen von dem Grundstück stammenden Tisch zurechtgestellt hatten - eine der beobachteten Personen stand bereits auf dem Tisch. Darüber hinaus war auf dem Balkon ein Stein vom Grundstücksbereich abgelegt. Als die Zeugin das Duo ansprach, flüchteten die Beiden, eine weibliche und eine männliche Person, sofort von dem Grundstück.

Eine alarmierte Polizeistreife stellte kurze Zeit später im Nahbereich des Tatortes eine weibliche Person fest, auf die die vorliegende Personenbeschreibung zutraf. Sie führte keine Ausweisdokumente mit und gab an, erst 11 Jahre alt zu sein und auf einem Campingplatz zu wohnen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen, die nicht zur Feststellung eines möglichen Wohnsitzes führten, wurde sie bei einer Jugendschutzstelle in Verwahrung gegeben.

Die beobachtete männliche Person wurde bislang nicht festgestellt. Zu ihr liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

30 - 40 Jahre alt

gegelte Haare sportliche Figur

Nach dem aktuellen Sachstand waren die beiden Personen bereits am Vorabend auf dem Hausgrundstück aufgefallen. Die am nächsten Tag beobachtete weibliche Person, die von einer Zeugin wesentlich älter eingeschätzt wurde, hatte gegen 19:00 Uhr an der Haustüre geklingelt und eine Bewohnerin nach ihrer "entlaufenden Katze" gefragt.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

