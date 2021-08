Polizei Bonn

POL-BN: Erneut Sachbeschädigungen an geparkten Autos durch Reifenstechen - Zeugenhinweis führte zur vorläufigen Festnahme einer Tatverdächtigen

Bonn (ots)

Am 25.08.2021, gegen 22:00 Uhr, nahm ein Zeuge ein aus Richtung der Mehlemstraße in Bonn-Ramersdorf kommendes "zischendes Geräusch" wahr und beobachtete bei seiner Nachschau dann, wie sich eine verdächtige Frau an einem geparkten Wagen zu schaffen machte. Als der Zeuge die Frau ansprach, entfernte sie sich in Richtung Königswinterer Straße. Der Zeuge lief ihr hinterher und alarmierte die Polizei. Eine Polizeistreife traf die Verdächtige kurze Zeit später zusammen mit dem Zeugen an und überprüfte sie. Bei der 40-Jährigen, die in einem Rollstuhl unterwegs war, fanden die Polizisten neben einem Schlagring auch ein Einhandmesser und Werkzeuge. Die Überprüfte wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht. Bei der Überprüfung der von dem Zeugen beobachteten Örtlichkeit, stellten die Polizisten an dem dort geparkten Wagen noch "zischende Geräusche" fest - der rechte Vorderreifen war offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden.

Im Nahbereich dieses Tatortes wurden insgesamt vier weitere geparkte Pkw mit beschädigten Reifen festgestellt. Beschädigungen an Reifen geparkter Fahrzeuge im Raum Ramersdorf beschäftigen die Bonner Polizei seit einigen Tagen:

Das zuständige KK 35 übernimmt nun die weitere Bearbeitung des Falles. Hierbei prüfen die Ermittler, ob die vorläufig festgenommene 40-Jährige auch für die die übrigen, gleichartigen Tatausführungen im Bereich von Ramersdorf und ggf. auch an anderen Orten in Frage kommt.

