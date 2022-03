Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dachstuhlbrand

Bocholt (ots)

Am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 21.25 Uhr wegen eines Brandes in einem Wohnhaus an der Straße Am Gehöft informiert. Bei Eintreffen der Polizei stand der Dachstuhl bereits lichterloh in Flammen. Der 60-jährige Bewohner des Obergeschosses war zusammen mit seiner ebenfalls 60-jährigen Besucherin auf den Qualm aufmerksam geworden. Beide versuchten vergeblich, den Brand mit Wasser zu bekämpfen. Sie informierten den Bewohner des Erdgeschosses und verließen zusammen das Gebäude. Die beiden 60-Jährigen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen mit ca. 200.000 Euro beziffert.

