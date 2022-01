Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Autodiebe entwenden zwei hochwertige Pkw Audi - Zeug*innen gesucht

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, OT Katlenburg, Dienstag, 18.01.2022, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 19.01.2022, 05.30 Uhr

Northeim, OT Sudheim, Dienstag, 18.01.2022, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 19.01.2022, 10.00 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Nach Pkw Diebstählen einen Pkw Audi wieder aufgefunden.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge entwendeten Unbekannte in der Zeit von Dienstag, den 18.01.2022, 21.30 Uhr bis Mittwoch, den 19.01.2022, 05.30 Uhr einen schwarzen Pkw Audi im Wert von ca. 25.000 Euro, welcher auf dem Grundstück des Geschädigten in Katlenburg abgestellt war.

Ebenfalls in der Nacht von Dienstag, den 18.01.2022 bis Mittwoch, den 19.01.2022 wurde in der Zeit von 22.00 Uhr bis 10.00 Uhr ein schwarzer Pkw Audi im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet. Der Audi war ebenfalls auf dem Grundstück des Geschädigten unter einem Carport abgestellt.

Im Rahmen der länderübergreifenden polizeilichen Zusammenarbeit konnte ein Pkw Audi schließlich außerhalb von Niedersachsen auf einem Parkplatz abgestellt aufgefunden und sichergestellt werden. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe zum Feststellungsort des Audi gemacht werden. Zu einer Festnahme ist es in diesem Zusammenhang nicht gekommen.

Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an.

Zeug*innen, denen in beiden Fällen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-70050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell