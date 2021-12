Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Einbruch in Obst- und Gemüsegeschäft - Eine Festnahme - Haftrichter

Einen von drei Tätern konnten die Beamten der Polizeiinspektion Süd in der Nacht zu Sonntag nach einem Geschäftseinbruch stellen. Der alkoholisierte Festgenommene leistete bei den späteren Maßnahmen (Blutprobe) erheblichen Widerstand. Der 24-jährige Litauer ist bereits wegen Einbruchs in Erscheinung getreten und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu seinen beiden Komplizen dauern an.

Gegen 4 Uhr wurde die Polizei von Zeugen über den Einbruch in das Obst- und Gemüsegeschäft an der Kölner Landstraße informiert. Drei Täter hatten sich gewaltsam Zugang verschafft (Scheibe eingeworfen), Bargeld aus der Kasse entwendet und mehrere Flaschen Wein zum Abtransport bereitgelegt. Als die Einbrecher die Zeugen bemerkten, nahmen sie Reißaus. Während zwei Männer unerkannt in die Dunkelheit flüchteten, konnte die Polizei den 24-Jährigen stellen und festnehmen. Der Tatverdächtige ist ohne festen Wohnsitz und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

