POL-D: Stadtmitte: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit zwölfjähriger Radfahrerin schwer verletzt

Freitag, 3. Dezember 2021, 7:15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Worringer Platz verletzte sich am Freitagmorgen eine 67-jährige Fußgängerin schwer. Sie war mit einer zwölf Jahre alten Fahrradfahrerin zusammengestoßen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen beabsichtigte die 67-Jährige zur Unfallzeit den Worringer Platz in Gehrichtung Hauptbahnhof zu verlassen. Um auf die Worringer Straße zu gelangen, nutzte sie die Fußgängerfurt in Höhe Worringer Platz, Ecke Worringer Straße. Auf der Fußgängerfurt kam ihr das zwölfjährige Mädchen auf dem Fahrrad entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zum Zusammenstoß der beiden. Dieser verlief so ungücklich, dass sich die 67-jährige Düsseldorferin schwer verletzte. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Mädchen blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

