POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag, gegen 13:15 Uhr, wollte eine 63-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel von der Victorstraße in die Einmündung Berliner Platz am Hauptbahnhof einbiegen. Gleichzeitig wollte ein 45-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Castrop-Rauxel, vom Berliner Platz aus in die Victorstraße einbiegen. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei verletzte sich die 63-Jährige leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 3.000 Euro geschätzt.

