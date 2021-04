Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (15:00 Uhr) fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Herten auf der Hertener Straße in Richtung Obringstraße. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Herten fuhr auf der Hertener Straße in Richtung Westerholter Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos. Dabei verletzte sich der 30-Jährige leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Ampelanlage war in dem Bereich aufgrund von Wartungsarbeiten außer Betrieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell