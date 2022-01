Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Mittwoch, 19.01.2022, 15.00 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Ohne Versicherungsschutz mit dem E-Scooter gefahren.

Am Mittwochnachmittag befuhr eine 37-jährige Northeimerin mit einem E-Scooter die Göttinger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Northeim fiel auf, dass an dem E-Scooter der Frau kein entsprechendes Versicherungskennzeichen angebracht war, obwohl dies vorgeschrieben ist.

Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle stellten die Beamt*innen fest, dass nicht nur kein Versicherungskennzeichen an dem Elektrokleinstfahrzeug angebracht war, sondern auch kein gültiger Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand.

Der 37-jährigen Northeimerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell