Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 8. November wurde kurz vor Mitternacht ein 34-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in der Martin-Luther-Straße in Neustadt unterzogen. Dabei konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Als Grund gab er an, dass er keinen Führerschein besitze. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten deutliche drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

