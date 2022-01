Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionismus in Eicken

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich diese Woche in Eicken im Bereich des Schillerplatzes zwei Mal einer 35-jährigen Frau in schamverletzender Weise gezeigt und vor ihren Augen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Beide Taten ereigneten sich morgens zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr an der Margarethenstraße Ecke Humboldtstraße. Laut eigenen Angaben war die 35-Jährige zu Fuß unterwegs, als ein junger Mann sich ihr mit geöffneter Hose zeigte und sich an seinem Geschlechtsteil anfasste. In beiden Fällen handelte es sich um denselben noch unbekannten Mann. Er ist etwa 17 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine dunkle Hautfarbe und schwarzes, lockiges Haar. Er trug an beiden Tagen einen schwarzen Rucksack, möglicherweise eine Schultasche.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02161-290 entgegen. (jn)

