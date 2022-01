Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radlader in Odenkirchen-West entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19.01.2022, einen schwarzen Radlader (Mustang) an der Straße Saarhof gestohlen.

Der Besitzer hatte den Radlader am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr in einem Stall auf dem Hof abgestellt. Als er am Mittwochmorgen gegen 05:30 Uhr nach dem Traktor schaute, stand dieser nicht mehr an seinem Platz.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell